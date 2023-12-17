Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:05

В минувшее воскресенье чилийцы отвергли на референдуме новую Конституцию, которая должна была заменить свод законов, принятых в 1980-е годы во время правления Аугусто Пиночета. Произошло это ровно год спустя после того, как граждане этой латиноамериканской страны отказались от другой предложенной им Конституции. Молодой социалист, 37-летний Габриэль Борич, который пришел к власти два года назад, провозгласил изменение основного закона страны своей главной целью. И год назад чилийцам была предложена Конституция, которую расценили в самой Чили и за ее пределами как самую прогрессивную в мире. Она среди прочего обеспечивала равные права женщинам и коренным жителям страны - индейцам, всемерную охрану природы и защиту животных.

Однако большинству граждан она не понравилась из-за своего вольнодумства. Ее сочли слишком левой, слишком радикальной, призывавшей к структурным изменениям политической и судебной системы страны и, наконец, слишком длинной (388 статей). К слову, в Чили вообще-то любят менять законы. Наиболее разумной мерой, которая прошла «на ура» во время президентства левоцентриста Рикардо Лагоса в нулевые годы этого века, было сокращение мандата лидера страны с шести до четырех лет - замечательная инициатива, которую не худо было бы взять на вооружение и лидерам других стран. Но с пересмотром Конституции Чили не везет. И после провала референдума в прошлом году Борич сильно рассердился и сказал: А раз так, пусть тогда предлагают новый основной закон. Вот они под руководством имеющей большинство в парламенте правой Республиканской партии и предложили Конституцию, от которой вся нация только охнула. Она стала сгустком религиозного консерватизма, в котором запрещались все либеральные ценности, достигнутые прежде, например, равные права женщин и многое-многое другое.

Местные политологи сразу обнаружили ее сходство с современными трендами консерватизма в Америке. «Эта Конституция привносит нам наиболее консервативную повестку правых в США», - говорит известный в Чили защитник прав человека адвокат Франциско Кокс. Он сравнил одно из ее положений, которое называется «сознательное неприятие», с судебным делом одного пекаря в американском штате Колорадо, который отказался продавать торт однополой паре, и его поддержал Верховный суд США. Чилийцы говорят, что параллели между Чили и США свидетельствуют о глобальном влиянии религиозного консерватизма во всем мире, и Чили не стала исключением. Парадоксом стало, однако, то, что даже Конституция времен диктатора Пиночета, которую президент Борич поклялся заменить, является более либеральной, чем тот свод законов, который предложили чилийские правые. И теперь с пиночетовской Magna Carta этой стране придется жить долго, потому что ее эмоциональный президент сказал: «Баста, третьей попытки при мне точно не будет!» Габриэль Борич, избрание которого привлекло внимание всего мира, – вообще редкий тип руководителя. Чилийский президент, например, резко осуждает Россию за агрессию против Украины. «Сегодня это Украина, завтра это может коснуться каждого из нас», - сказал он репортерам во время прошедшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом Борич порицает Израиль за бомбардировки сектора Газа и выступает в защиту палестинцев. Борич ненавидит диктатуру Ортеги в Никарагуа, но хвалит власти Кубы и... России, которая этой стране помогает.

В «глобальном Юге» (термин, пришедший на смену «третьему миру») явный сумбур в головах лидеров и простых граждан. Вот там и мечутся между правыми и левыми, и часто их выбор парадоксален. В Аргентине избрали президентом «анархокапиталиста» Хавьера Милея, который долгое время копировал Дональда Трампа с его эпатажем, но, придя к власти, полюбил украинского президента Владимира Зеленского. В Латинской Америке, как повсюду в мире, проходят многотысячные манифестации в поддержку народа Палестины и террористов ХАМАС. Однако президент Сальвадора Найиб Букеле, чей отец был палестинцем, является твердым сторонником Израиля. «Как сальвадорец с палестинскими корнями я уверен, что самое лучшее, что может случиться с палестинцами, - это полное исчезновение ХАМАС. Эти дикие звери не представляют палестинцев», - говорит он.