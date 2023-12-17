Еще одна детская смерть от кори в Азербайджане +заявление TƏBİB; обновлено 16:45
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) заявили, что 17 декабря 2023 года около 06:00 в детское отделение Ленкоранской центральной районной больницы был доставлен мальчик (2020 г.р.) в бессознательном состоянии.
В 10:45 ребенок в тяжелом состоянии был переведен в отделение интенсивной терапии.
«У малыша диагностировали менингоэнцефалит вирусного происхождения. Несмотря на усилия врачей, около 15:00 был зафиксирован факт смерти мальчика», - добавили в ведомстве.
* * * 15:24
В Ленкоранском районе в поселке Ширинсу трехлетний ребенок скончался от кори.
Как стало известно haqqin.az, у У.А. (2020 г.р.) неделю назад повысилась температура. Родителям удалось сбить ее, однако на теле ребенка появились покраснения. Накануне у ребенка снова повысилась температура, его доставили в Ленкоранскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия, врачам не удалось спасти малыша.