В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) заявили, что 17 декабря 2023 года около 06:00 в детское отделение Ленкоранской центральной районной больницы был доставлен мальчик (2020 г.р.) в бессознательном состоянии.

В 10:45 ребенок в тяжелом состоянии был переведен в отделение интенсивной терапии.

«У малыша диагностировали менингоэнцефалит вирусного происхождения. Несмотря на усилия врачей, около 15:00 был зафиксирован факт смерти мальчика», - добавили в ведомстве.