Вклады в долларах в Kapital Bank выгодны

Для депозита, начиная с минимальной суммы в 500 долларов США, возможно внести любую желаемую сумму. Помимо получения высокого процентного дохода с депозита Kapital, также возможно увеличение суммы депозита минимум на 100 долларов. Проценты начисляются ежемесячно или в конце срока. Объем застрахованной суммы эквивалентен 100 000 манатам. Клиентам, размещающим депозиты, предлагается кредитная линия в размере 80% от суммы депозита наличными или картой.

Условия депозитных продуктов Kapital Bank, первого банка Азербайджана, который благодаря качественному и безопасному обслуживанию является выбором почти 6 000 000 клиентов, очень выгодны. Так, процентная ставка по депозиту банка в валюте доллара США составляет 3,5% при сроке вклада от 12 до 36 месяцев.

Клиенты, желающие преобразовать свои наличные в выгодное и надежное инвестирование, могут обратиться в ближайшее отделение Kapital Bank, чтобы воспользоваться созданными для них возможностями. С помощью калькулятора депозитов легко рассчитать сумму процентов: https://kbl.az/kddpr

Kapital Bank, предоставляющий услуги населению уже более 140 лет, является выгодным и надежным банком для депозитов. Клиенты могут спокойно доверить свои накопления банку, будучи уверенными в том, что их средства защищены в соответствии со всеми установленными государственными стандартами безопасности. Прозрачные финансовые показатели, постоянное место в экосистеме, стратегические цели, основанные на передовых мировых тенденциях, и искренние отношения с клиентами превратили Kapital Bank в надежного партнера, на которого полагаются миллионы клиентов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.