В Тбилиси опровергли тайные переговоры с Москвой

Власти Грузии не ведут никаких тайных переговоров с представителями российского руководства. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития республики Леван Давиташвили, выступая в парламенте в связи с участием грузинской делегации в форуме «Один пояс – один путь», где также участвует РФ.

«Что касается нашего участия в форуме «Один пояс – один путь», это инициатива, членом которой наряду с Грузией являются в том числе многие страны ЕС. Грузия физически участвует в этом форуме со дня его основания, и в нем также почти всегда участвовала Российская Федерация. Если кто-то хочет представить так, что власти Грузии сегодня в какой-либо форме вредят интересам страны и ведут какой-то тайный диалог [с РФ], как было неверно распространено в обществе, могу сказать однозначно и прямо – это не так», – цитирует ТАСС грузинского премьера.