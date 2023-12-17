Израильские военные разработали планы вторжения в Южный Ливан, что грозит дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, утверждает газета The Times.

По данным издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «хочет отбросить вооруженные формирования шиитской организации «Хезболла» к реке Литани - рубежу, имеющему символическое значение для обеих сторон».

Издание пишет, что такой план противоречит призывам сдержанности со стороны западных союзников.

«Израильская доктрина заключается в том, чтобы перевести войну на другую сторону», - отметил израильский офицер высокого ранга. Окончательное решение о том, перебрасывать ли сухопутные войска через границу, должен принять чрезвычайный военный кабинет Израиля.

«Возврата к статус-кво до 7 октября быть не может, - приводит издание слова представителя ЦАХАЛ. - Начальник штаба Армии обороны Израиля утвердил планы и определил графики готовности».