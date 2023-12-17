В этом году на конкурс было представлено 222 интернет-ресурса по 13 номинациям, из них было принято 195. Уникальностью этого года стало новшество в оценке ресурсов, помимо традиционных аспектов (дизайн, контент и технические характеристики), также учитывались их полезность, значимость и масштабность проекта. В итоге среди 71 ресурса, который участвовал в 13 номинациях и получил статус номинантов, были отобраны наилучшие.

«CityNet, руководствуясь в своей деятельности принципом клиентоориентированности и постоянно применяя инновации, играет активную роль в развитии сектора информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане. Мы рады поддержать конкурс MilliNet 2023 и заинтересованы в реализации проектов, способствующих развитию цифровой экосистемы в нашей стране. Наша цель как компании — всегда обеспечивать качественную связь и превосходное обслуживание абонентов в индивидуальном и корпоративном сегментах. В этом направлении мы продолжим применять новейшие инновации и расширять зону охвата по всей стране», - подчеркнул генеральный директор CityNet Теймур Аскерзаде.