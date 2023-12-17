Залужный отрицает патовую ситуацию на фронте
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отрицает патовую ситуацию на фронте, передает РБК-Украина.
На вопрос, патовая ли ситуация сейчас на фронте, Валерий Залужный ответил: «Нет».
Планы Украины на зимний период главком озвучивать не стал: «Это война, я не могу говорить, что планирую и что мы будем делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому - человеческие жизни. Про это нельзя говорить ни в коем случае».
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