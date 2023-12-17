Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 16:29

В высшей степени благостную экономическую картину нарисовал Владимир Путин в ходе прямой линии. Черпая данные из принесенной с собой таблички, он обозначил «конкретные успехи, которыми можно гордиться». В их числе рекордно низкая безработица в 2,9%, свидетельствующая на самом деле о катастрофическом дефиците кадров в России. Не зря на экранах по всему огромному залу в столичном «Гостином дворе» появился в какой-то момент вопрос: «Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?» Разумеется, ответа не последовало. Президент упорно гнул свою, одному ему ведомую линию: «У российской экономики достаточный запас прочности, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед». Этот свой тезис Путин обосновал тремя обстоятельствами: во-первых, высокой консолидацией общества, во-вторых, устойчивостью финансово-экономической системы, в-третьих, возрастанием ресурсов армии и силовых структур.

Итак, согласно предварительным данным, основные экономические итоги 2023 года выглядят следующим образом: ВВП вырос на 3,5%, промышленное производство – на 3,6%, обрабатывающая индустрия – на 7,5%, инвестиции в основной капитал – на 10%, реальная зарплата – на 8%, прибыль предприятий – на 24%, инфляция – на 7,5% (на это Путин посетовал). Безработица составила 2,9%, а внешний долг страны сократился с $46 млрд до $32 млрд. Однако может ли служить поводом для общенациональной гордости беспрецедентный по мировым меркам уровень безработицы в 2,9%? Конечно же, нет. В сочетании с высокой и устойчивой инфляцией он указывает на серьезные структурные дисбалансы, на перегрев экономики, которая не успевает за растущим потребительским спросом, на острую нехватку производственных и трудовых ресурсов. Об этом, кстати, говорила днем позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Решение Банка России повысить ключевую ставку до 16% она мотивировала безальтернативностью меры. «Представьте, что экономика - это автомобиль, - образно заметила Набиуллина. - Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго». То есть попытка расти быстрее потенциала за счет мягкой денежно-кредитной политики выльется в рост цен, который будет «съедать сбережения и рост зарплат».

Чиновница перечислила и главные риски в ближайшие год-полтора. Из внешних - это, прежде всего, санкции, замедление глобального ВВП, повышение волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, а из внутренних - снижение потребительских цен темпами ниже ожиданий ЦБ и усиление дефицита рабочей силы. Вообще, интересно получается: по словам президента, российская экономика чувствует себя превосходно, а, по оценке руководителя ключевого финансового регулятора, ситуация далека от идеальной и вызывает массу тревог. И кому верить? Да и практически все озвученные Путиным цифры нуждаются в расшифровке. Скажем, рост обрабатывающей промышленности на 7,5% целиком и полностью связан с колоссальными бюджетными вливаниями в ВПК. Как экономический индикатор он малоинформативен, поскольку ничего не дает остальным (гражданским) секторам, замыкаясь, по сути, в самом себе, в своих внутренних процессах. А рост реальных зарплат на 8% порожден в основном нехваткой специалистов. То есть у предприятий увеличиваются издержки на оплату труда. По словам ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, бизнес подошел к той черте, за которой он уже не сможет повышать заработную плату работникам. Видно, что в месячном выражении темпы ее роста уменьшаются: в августе было около 9%, в сентябре - 7,4%. Проблема усугубляется ползучей деградацией систем образования и здравоохранения в последние годы, чье состояние напрямую влияет на производительность труда и усиливает дефицит рабочих рук: к 2030 году экономике будет не хватать от 2 млн до 4 млн человек.