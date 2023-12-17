16:37

В рамках проекта «Коридор зеленой энергии Каспий-Европейский союз» в Баку прошла встреча между энергетическими ведомствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Во встрече приняли участие президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев, заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, делегации, возглавляемые гендиректором компании «Государственная электросистема Грузии» Георгием Гигинеишвили, членом правления румынской компании Transelectrica Богданом Тонческу и представителем венгерской компании MVM Group Робертом Эндрейтером.

Мероприятие организовано в рамках исполнения Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии, подписанного 17 декабря 2022 года в Бухаресте главами государств и правительств Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Энергомост будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане (район Агстафа), через Грузию (порт Кулеви) и Черное море в Румынию (порт Констанца) для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.