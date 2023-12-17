Зеленый энергокоридор от Каспия до Европы: Многосторонняя встреча в Баку фото
В рамках проекта «Коридор зеленой энергии Каспий-Европейский союз» в Баку прошла встреча между энергетическими ведомствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.
Во встрече приняли участие президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев, заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, делегации, возглавляемые гендиректором компании «Государственная электросистема Грузии» Георгием Гигинеишвили, членом правления румынской компании Transelectrica Богданом Тонческу и представителем венгерской компании MVM Group Робертом Эндрейтером.
Мероприятие организовано в рамках исполнения Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии, подписанного 17 декабря 2022 года в Бухаресте главами государств и правительств Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.
Энергомост будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане (район Агстафа), через Грузию (порт Кулеви) и Черное море в Румынию (порт Констанца) для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.
В рамках реализации соглашения уже проведено 5 заседаний Руководящего комитета, состоящего из ответственных министров 4 стран. На последней встрече в Будапеште было принято решение о создании совместного предприятия между 4 странами для реализации проекта.
В этой связи сегодня была проведена первая рабочая встреча между ответственными структурами сторон для обсуждения правовых и других практических аспектов реализации проекта.
На встрече обсуждалось создание совместного предприятия и подготовка дорожной карты для реализации проекта. По итогам был подписан протокол и принято решение о проведении следующей встречи в этом формате в Грузии.