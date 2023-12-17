Теперь миру угрожает JN1

Мир сталкивается с угрозой появления нового варианта печально известного «Омикрона» — JN1.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на зарубежные СМИ, вариант JN1 обнаружен в ряде стран, в том числе в Китае, США, Нидерландах, Франции, Великобритании, Португалии, Испании, Японии и Австралии. Симптомы варианта JN1 в целом аналогичны «классическим» симптомам «Омикрона». Правда, иногда их сопровождают боль в животе, диарея и рвота.

Профессор Мехмет Джейхан, президент Ассоциации инфекционных заболеваний Турции, заявил, что по крайней мере 85 процентов населения мира должны быть вакцинированы либо переболеть, чтобы выработать иммунитет.

«Вирус не мутирует сам по себе, он мутирует при передаче от человека к человеку. Причем в большинстве случаев симптомы выражены слабо. Непонятно, подлежит ли этот вариант вакцинации или нет», — сказал профессор.

Профессор Мухаммед Эмин Аккоюнлу, специалист университетской больницы Медипол, заявил, что коронавирус все еще распространяется. Еженедельно в мире им заражаются 15 тысяч человек, умирают сотни. JN1 представляет собой мутацию «Омикрона» BA.2.86.