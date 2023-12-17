Латвия анонсировала депортацию тысячи россиян

В октябре Управление уведомило более 3,2 тыс. россиян об истечении срока действия видов на жительство (ВНЖ), предписав им в срок до 30 ноября 2023 года покинуть республику. Для дальнейшего проживания в стране от них потребовали сдать экзамен по латышскому языку, знание которого на уровне А2 Сейм Латвии сделал обязательным для получения ВНЖ с 1 сентября этого года.

Латвия принудительно выдворит из страны более тысячи граждан России, проживающих на территории республики, заявила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе. Об этом информирует The Moscow Times.

После того как 61% россиян, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза, власти республики продлили срок его сдачи на 2 года с предоставлением на этот период временных документов.

«Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, пытался все уладить, подать документы на временное проживание, но, к сожалению, мы вынуждены им говорить, чтобы они уезжали, потому что на них не распространяется ни один из пунктов, указанных в законе», — сказала Розе.

Всего, по ее словам, не выполнили необходимые требования для продолжения пребывания в Латвии около 2,2 тыс. россиян. Но эта цифра не окончательная, поскольку люди продолжают подавать документы.

Ранее Розе признавала, что процесс выдворения из Латвии российских граждан будет «очень сложным и обременительным». Она объяснила это тем, что люди, которых придется депортировать, проживают в стране «очень долгое время» и их высылка потребует от властей «довольно большой и кропотливой работы».