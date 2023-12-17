Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили) в перечень «террористов и экстремистов».

В списке писатель указан под своим настоящим именем — Григорий Шалвович Чхартишвили. Возле его имени стоит пометка в виде звездочки (*). «Российская газета» ранее писала, что звездочками «отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму».

В середине декабря 2023 года прокремлевские пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговоры с Дмитрием Быковым и Борисом Акуниным. Пранкеры общались с писателями от лица представителей украинской администрации. После этого издательство АСТ объявило, что прекращает выпускать книги Акунина и Быкова, а ряд магазинов отказался их продавать.