BP приостановила весь транзит через Красное море

Британская BP приостанавливает транзит грузов через Красное море в связи со снижением безопасности судоходства. Согласно сообщению Bloomberg, об этом заявили в пресс-службе компании 18 декабря.

«В свете ухудшения ситуации с безопасностью судоходства в Красном море BP решила временно приостановить весь транзит через него», - говорится в заявлении пресс-службы.

Грузы компании будут идти не через Суэцкий канал, а более длинным путем вокруг Африки.

16 декабря о приостановке транзита грузов через Красное море объявила французская транспортная группа CMA CGM, а также фирмы Mediterranean Shipping Company (MSC), Moller-Maersk Group и Hapag-Lloyd.