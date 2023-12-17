Ас-Сиси вновь избран президентом Египта

Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10-12 декабря всеобщих выборах и снова будет президентом страны в ближайшие шесть лет. Официальные итоги президентских выборов представила в Каире египетская Национальная избирательная комиссия.

В ходе всеобщего голосования за пределами Египта и на территории страны за ас-Сиси проголосовало 89,6% избирателей, принимавших участие в плебисците, сообщил глава национального избиркома Хазем Бадави.