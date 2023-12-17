Путин предупредил: «Будет жестко пресекаться»

Президент России Владимир Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в президентскую кампанию. Такое заявление он сделал на встрече с лидерами фракций Госдумы, говоря о предстоящих президентских выборах. Его заявления приводят российские СМИ.

По словам Путина, любое вмешательство во внутренние дела страны будет жестко пресекаться в соответствии с российскими законами.

«Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее. Именно народ, и только народ России, - единственный источник власти в нашей стране», - заявил президент России.

Глава российского государства также обратил внимание на то, что выборы должны происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами РФ. Он также выразил мнение, что главным для всех партий и фракций должно быть «глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед нашей страной и ее будущим».