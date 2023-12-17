Ильхам Алиев поздравляет Вучича

В письме глава азербайджанского государства поздравляет президента Сербии «с успешным проведением внеочередных парламентских выборов в Республике Сербия и убедительной победой коалиции «Александар Вучич – Сербия не смеет останавливаться», лидером которой Вы являетесь. Результаты голосования наглядно отражают высокую оценку и поддержку Вашим народом проводимой Вами политики на пути развития и благополучия Сербии, большую веру и доверие к Вам».

Президент Алиев указал, что Сербия является дружественной Азербайджану страной и надежным партнером, отношения с Белградом «имеют для нас особое значение. Нас очень радуют нынешний уровень наших основанных на взаимном доверии и поддержке межгосударственных отношений, расширяющееся с каждым днем плодотворное сотрудничество в различных сферах. Активный политический диалог между нами играет важную роль в развитии совместной деятельности. Вам принадлежат большой труд и заслуги в сохранении и повышении на сегодняшний уровень традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Сербией».

Глава государства выразил уверенность, что «в соответствии с волей наших народов мы и впредь успешно продолжим наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления и углубления азербайджано-сербских исключительных отношений и стратегического партнерства».