Главком ВСУ недоволен решением Зеленского
Главком ВСУ Валерий Залужный недоволен увольнениями военкомов, которые провел летом этого года президент Владимир Зеленский после коррупционных скандалов.
На вопрос, как повлияло снятие глав областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на эффективность мобилизации, главком ВСУ ответил, что «это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет».
По его словам, которые приводят украинские СМИ, теперь процесс мобилизации нужно не усиливать, а «просто вернуть в те рамки, в которых он работал раньше».
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов 17 августа. Произошло это как ответ на многочисленные скандалы на тему массовой коррупции в ТЦК.