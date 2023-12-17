17:56

В Баку 18 декабря состоялось отчетное мероприятие на тему «От базовых навыков к устойчивому развитию», посвященное итогам проекта «Организация профессионально-ориентированных занятий» на 2019-2023 годы, действующего при поддержке Министерства науки и образования.

Целью мероприятия был обмен информацией об итогах пилотной деятельности проекта в 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебных годах, рассказать о достигнутых успехах и планах на будущее. Мероприятие началось с осмотра выставки поделок студентов, обучающихся в профориентированных классах. Выступивший далее советник министра науки и образования Эльнур Алиев, исполняющий обязанности директора Института образования, пожелал ученикам успехов.

Подчеркнув важность проекта, заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы заявил, что профессиональные занятия очень важны для определения интересов учащихся в раннем возрасте. Замминистра отметил, что выпускники этих классов более подготовлены к рынку труда. Был показан видеоролик о деятельности профессиональных классов. После руководитель проекта Ханым Шабанова выступила с широкой презентацией о деятельности проекта в 2019-2023 годы. Затем состоялась панельная дискуссия на тему «От общего образования к рынку труда: вызовы и возможности». В ней приняли участие международный эксперт по образованию Райнер Герке, директор Азербайджанского института кадров Эмиль Гусейнов и директор филиала компании Future Bright в Азербайджане Кёнуль Алиева.