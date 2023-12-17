Президент России Владимир Путин приехал сегодня в Центризбирком, где подал документы в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года.



Путин идет на выборы самовыдвиженцем. Согласно закону о выборах президента РФ, для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы состоялось 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина.

Кадры посещения ЦИКа президентом распространил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.