Что поведал цифровой двойник Баку о будущем столицы?
В своеобразный отчет вылился проведенный сегодня Министерством цифрового развития и транспорта брифинг для журналистов, посвященный проделанной работе и планируемым проектам в рамках программы трансформации мобильности в Азербайджане.
Выступивший на мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов заявил, что Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) приступило с привлечением международной консалтинговой компании к реализации программы, связанной с мобильностью в Баку. Составные части данной программы – инфраструктурные проекты, связанные с управлением дорожным движением, реформа службы такси, управление парковкой, анализ автобусных маршрутов, создание инфраструктуры микромобильности.
«Наша цель – повысить доступность общественного транспорта, мобильность внутри города, сделать транспортную систему более безопасной и экологически чистой, сократить выбросы в атмосферу», - подчеркнул замминистра.
По его словам, уже рассмотрено более 60 инициатив по трансформации системы мобильности. Создан цифровой двойник города Баку, на базе которого осуществляются планирование новейших инфраструктурных проектов и оптимизация регулярных маршрутных линий. На цифровом двойнике, который выступает одним из важнейших элементов программы мобильности, по сегодняшний день обработано порядка 60 миллиардов данных, что способствует получению научно-обоснованных результатов и помогает в принятии правильных решений в инвестиционных проектах. Посредством цифрового двойника смоделировано более 20 проектов, из них 6 определены как наиболее эффективные – в ближайшее время начнется их реализация.
Кроме этого, предприняты важные шаги по цифровизации услуг. Запущены мобильные приложения BakıKart, AzParking, Biletim.az, а также несколько подсистем информационной системы AYNA. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию новый компонент информационной системы AYNA – электронная товарно-транспортная накладная, предназначенная для перевозки грузов товарного назначения.
И первые положительные результаты программы мобильности не заставили себя долго ждать. В частности, в результате реформ, проведенных в сфере такси, количество поездок на такси в Баку сократилось примерно на 14 процентов.
Проведенные анализы показывают, что количество поездок к и от станции метро на такси также значительно сократилось. Средняя дальность поездок увеличилась с 8,5 км до 10 км за счет сокращения поездок на короткие расстояния. Количество ежедневных перевозок пассажиров автобусами увеличилось на 100 тысяч и достигло 1 миллиона 600 тысяч.
Теперь операторы заказа такси будут осуществлять свою деятельность на основании разрешения. Для повышения уровня обслуживания граждан водители такси привлечены к обучению. Уже свыше 14 тысяч водителей подали заявки на обучение, которое проводится в Учебно-образовательном центре AYNA. Более 11 000 из них уже приняли участие в тренингах.
Все это, конечно, не полное решение проблемы. В начале следующего года к транспортным средствам, используемым в качестве такси, будут предъявляться и технические требования.
Важным шагом для обеспечения мобильности является также правильная организация парковочных мест. В зависимости от спроса на парковку отдельные части города Баку разделены на 4 платные зоны. Завершены работы по центральной и 1-й зонам, где организовано более 17 тысяч парковочных мест. А работы во 2-й и 3-й зонах еще продолжаются.
С целью предотвращения незаконного сбора денег за парковку, обеспечения цифровизации и удобства использования оплата производится только безналичным способом – через мобильные приложения и посредством СМС. Оплата парковочного места наличными является незаконной.
Отметим, что за стоянку транспортных средств продолжительностью до 15 минут в зонах платной парковки оплата не требуется. С 22:00 до 07:00, а также по воскресеньям парковка автомобилей является бесплатной.
В рамках работы по улучшению мобильных возможностей столицы принимаются важные меры и по обеспечению доступности общественного транспорта. Со стороны AYNA проанализированы все маршрутные линии, количество автобусов на линиях взято на ежедневный контроль, обеспечено бесперебойное движение автобусов. По сравнению с прошлым годом, на линии выпущено 200 дополнительных автобусов.
Опыт показывает, что выделение специальной полосы для автобусов увеличивает пропускную способность дорог в несколько раз. В настоящее время на улицах и проспектах Баку и Абшеронского района имеется 21 автобусная полоса. После создания полосы на дороге Баку-Сумгаит время, необходимое автобусам для достижения конечной остановки, значительно сократилось. В течение дня по этому участку дороги в общей сложности проезжают более 1800 автобусов по 37 регулярным маршрутам. Благодаря соблюдению требований полосы созданы условия для комфортной, беспрепятственной перевозки без дополнительных потерь времени около 140 тысяч пользователей общественного транспорта.
В ходе брифинга было отмечено, что будет усилен контроль за нарушениями правил дорожного движения, особенно правил парковки и использования полос для автобусов. А также будут расширены мультимодальные перевозки за счет обеспечения интеграции между разными видами транспорта.
Как подчеркнул замминистра, одна из основных предстоящих задач – сделать современную городскую среду более человекоориентированной, стимулировать использование средств микромобильности. С учетом этих тенденций, AYNA и определило развитие микромобильности одним из основных направлений своей деятельности. В проекте мобильности также учтены велосипеды и скутеры. На первом этапе будет построена велосипедная и скутерная дорожка протяженностью 7 километров. Также продолжается работа по созданию соответствующей инфраструктуры для движения пешеходов.
AYNA анализирует дорожную инфраструктуру и транспортные потоки с целью обеспечения комфортного и беспрепятственного движения общественного транспорта, снижения транспортной нагрузки на перегруженных улицах. В рамках работ, проводимых в этом направлении, уже реализованы 2 инфраструктурных проекта.
Защита дорожного полотна, дорожных сооружений и других элементов инфраструктуры путем применения новых технологий всегда находится в центре внимания. С этой целью для продления срока службы дорожного покрытия, обеспечения безопасности и других требований создан единый центр мониторинга электронных весов. Центр позволит осуществлять сбор и обработку данных, полученных с электронных весов, установленных на автодорогах, в едином пространстве, а также их использование в соответствии с законодательством.
Министерство цифрового развития и транспорта также разработало новые стандарты на установку, размеры и характеристики дорожных знаков в соответствии с современными требованиями. Принят новый государственный стандарт, внедрение которого уже началось.
Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что все эти проекты рассчитаны в целом на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры, что в итоге скажется на улучшении качества услуг, предоставляемых населению.