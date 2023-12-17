Что поведал цифровой двойник Баку о будущем столицы?

18:05

В своеобразный отчет вылился проведенный сегодня Министерством цифрового развития и транспорта брифинг для журналистов, посвященный проделанной работе и планируемым проектам в рамках программы трансформации мобильности в Азербайджане.

Выступивший на мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов заявил, что Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) приступило с привлечением международной консалтинговой компании к реализации программы, связанной с мобильностью в Баку. Составные части данной программы – инфраструктурные проекты, связанные с управлением дорожным движением, реформа службы такси, управление парковкой, анализ автобусных маршрутов, создание инфраструктуры микромобильности. «Наша цель – повысить доступность общественного транспорта, мобильность внутри города, сделать транспортную систему более безопасной и экологически чистой, сократить выбросы в атмосферу», - подчеркнул замминистра. По его словам, уже рассмотрено более 60 инициатив по трансформации системы мобильности. Создан цифровой двойник города Баку, на базе которого осуществляются планирование новейших инфраструктурных проектов и оптимизация регулярных маршрутных линий. На цифровом двойнике, который выступает одним из важнейших элементов программы мобильности, по сегодняшний день обработано порядка 60 миллиардов данных, что способствует получению научно-обоснованных результатов и помогает в принятии правильных решений в инвестиционных проектах. Посредством цифрового двойника смоделировано более 20 проектов, из них 6 определены как наиболее эффективные – в ближайшее время начнется их реализация.

Кроме этого, предприняты важные шаги по цифровизации услуг. Запущены мобильные приложения BakıKart, AzParking, Biletim.az, а также несколько подсистем информационной системы AYNA. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию новый компонент информационной системы AYNA – электронная товарно-транспортная накладная, предназначенная для перевозки грузов товарного назначения. И первые положительные результаты программы мобильности не заставили себя долго ждать. В частности, в результате реформ, проведенных в сфере такси, количество поездок на такси в Баку сократилось примерно на 14 процентов. Проведенные анализы показывают, что количество поездок к и от станции метро на такси также значительно сократилось. Средняя дальность поездок увеличилась с 8,5 км до 10 км за счет сокращения поездок на короткие расстояния. Количество ежедневных перевозок пассажиров автобусами увеличилось на 100 тысяч и достигло 1 миллиона 600 тысяч. Теперь операторы заказа такси будут осуществлять свою деятельность на основании разрешения. Для повышения уровня обслуживания граждан водители такси привлечены к обучению. Уже свыше 14 тысяч водителей подали заявки на обучение, которое проводится в Учебно-образовательном центре AYNA. Более 11 000 из них уже приняли участие в тренингах.

Все это, конечно, не полное решение проблемы. В начале следующего года к транспортным средствам, используемым в качестве такси, будут предъявляться и технические требования. Важным шагом для обеспечения мобильности является также правильная организация парковочных мест. В зависимости от спроса на парковку отдельные части города Баку разделены на 4 платные зоны. Завершены работы по центральной и 1-й зонам, где организовано более 17 тысяч парковочных мест. А работы во 2-й и 3-й зонах еще продолжаются. С целью предотвращения незаконного сбора денег за парковку, обеспечения цифровизации и удобства использования оплата производится только безналичным способом – через мобильные приложения и посредством СМС. Оплата парковочного места наличными является незаконной. Отметим, что за стоянку транспортных средств продолжительностью до 15 минут в зонах платной парковки оплата не требуется. С 22:00 до 07:00, а также по воскресеньям парковка автомобилей является бесплатной. В рамках работы по улучшению мобильных возможностей столицы принимаются важные меры и по обеспечению доступности общественного транспорта. Со стороны AYNA проанализированы все маршрутные линии, количество автобусов на линиях взято на ежедневный контроль, обеспечено бесперебойное движение автобусов. По сравнению с прошлым годом, на линии выпущено 200 дополнительных автобусов.