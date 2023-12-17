Разведывательное сообщество Минобороны Великобритании рассказало, что штрафные подразделения российских захватчиков из «Шторм-Z», скорее всего, возвращаются к выполнению боевых задач с незажившими ранами, а то и после ампутаций конечностей. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 18 декабря.

«Это следует из проверенных сообщений о том, что члены «Шторм-Z», донецких боевиков и группы «Вагнер» часто получали минимальное лечение или вообще не получали его», – отмечают аналитики.

Разведчики указывают, что рекруты из числа осужденных, которые составляют значительную часть подразделений «Шторм-Z», испытывают плохое отношение, а одной из причин этого является то, что у заключенных часто нет документов, необходимых для доступа к военным госпиталям.