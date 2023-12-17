Мамедов пытался «нагреть» Европейский Союз

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Рамина Мамедова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере.

Как стало известно haqqın.az, материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Сабины Мамедзаде. Подготовительное заседание суда назначено на 26 декабря.

Р.Мамедову предъявлено обвинение по статье 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере). В случае доказательства вины его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет.

Потерпевшими по уголовному делу признаны представительство Европейского Союза в Азербайджане и Общественное объединение «Региональное развитие».