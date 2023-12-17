Гарибашвили о мирной инициативе Грузии между Азербайджаном и Арменией
Мирная инициатива Грузии между Азербайджаном и Арменией дала конкретные результаты. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, представляя доклад по итогам 2023 года.
Он отметил, что правительство Грузии поддерживает тесные дружественные отношения с партнерами в регионе - Азербайджаном, Арменией и Турцией.
"Мы, безусловно, заинтересованы в установлении долгосрочного мира и стабильности в регионе. Грузия вносит важный вклад в достижение этой цели. Некоторое время назад премьер-министр Азербайджана и премьер-министр Армении находились в Грузии, и у нас была уникальная возможность провести трехстороннюю встречу. Думаю, что это был интересный прецедент, которого мы достигли", - приводит АПА слова премьер-министра.
Гарибашвили напомнил, что между соседними странами осуществлялись интенсивные визиты: "Я несколько раз был в Азербайджане, президент Азербайджана и премьер-министр Армении посещали Грузию. Мы продолжаем стратегическое партнерство и сотрудничество на высоком уровне и с Турцией".