Гарибашвили о мирной инициативе Грузии между Азербайджаном и Арменией

Мирная инициатива Грузии между Азербайджаном и Арменией дала конкретные результаты. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, представляя доклад по итогам 2023 года.

Он отметил, что правительство Грузии поддерживает тесные дружественные отношения с партнерами в регионе - Азербайджаном, Арменией и Турцией.