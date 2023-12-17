Хуситы атакуют израильские корабли

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" в Красном море атаковали два корабля, которые якобы связаны с Израилем. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.

Он сообщил, что военно-морские силы хуситов нанесли удары по нефтяному танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara при помощи двух самолетов.



Сообщается, что компания bp на фоне участившихся атак хуситов на корабли приостанавливает поставки нефти по Красному морю.