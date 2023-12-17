Бывший офицер Главного разведывательного управления РФ и старший инструктор ЧВК «Вагнер» прилетел в Амстердам и попросил политического убежища в Нидерландах.

Российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал фото явки с повинной экс-силовика. Как свидетельствует документ, экс-офицер ГРУ выразил готовность предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге и дать показания относительно военных преступлений России в 2014-2015 и в 2022 годах, в том числе и обстрелов Донецка с целью настроить население против ВСУ.

Имя россиянина не раскрывают, но отмечают, что экс-офицер имел звание полковника, занимал должность «начальника» так называемого 4-го отдела Управления спецопераций «Генпрокуратуры ДНР».

«Добровольно отдаю себя в руки международному правосудию, хочу очистить душу и рассказать международному расследованию и суду известные мне факты коррупции, военной агрессии. Я готов ответить за содеянное, но прошу для моей семьи», - говорится в явке с повинной.