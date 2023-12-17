Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России

ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале Союза.

Таким образом, ЕС с 1 января вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. С 1 марта начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Также Евросоюз в новом пакете санкций вводит ограничения на импорт из России изделий из алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы.

Вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом.

Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию.