Военный триумвират Армении, Греции и Кипра

Армения, Греция и Кипр подписали программу военного сотрудничества на 2024 год. Также Армения подписала программы двустороннего военного сотрудничества с Грецией и Кипром, сообщила пресс-служба МО Армении.

18 декабря в административном комплексе Министерства обороны РА состоялись двусторонние армяно-греческие и армяно-кипрские, а также трехсторонние оборонные консультации Армения-Греция-Кипр.

В консультациях с греческой стороны приняла участие делегация во главе с начальником Управления международных отношений Генерального штаба национальной обороны Греции, бригадным генералом Василеосом Ямисом, а с кипрской стороны – делегация во главе с начальником Управления международного сотрудничества Генерального штаба Национальной гвардии Кипра, полковником Алкивиадисом Алкивиадисом.



По результатам консультаций стороны подписали программы военного сотрудничества Армения-Греция, Армения-Кипр и Армения-Греция-Кипр на 2024 год.