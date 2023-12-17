Из-за атак хуситов могут изменить маршруты азербайджанской нефти наш обзор
Из-за возросшего числа нападений на международные торговые суда в Красном море, которые совершают поддерживаемые Ираном йеменские хуситы, маршруты экспорта азербайджанской нефти в страны Азии и Дальнего Востока могут измениться.
По данным рейтингового агентства Standard & Poor's Global, ряд нефтеперерабатывающих заводов Юго-Восточной Азии рассматривают для поставок сырой нефти из портов Средиземноморья и Северной Африки альтернативные маршруты в обход Красного моря.
Из-за рисков транспортировки на азиатские НПЗ нефти Azeri Light из порта Джейхан на средиземноморском побережье Турции, нефти CPC Blend (Казахстан) из порта Новороссийск на Черном море, нефти марок El Sharara и Saharan Blend из портов Северной Африки, сроки доставки черного золота через Суэцкий канал и Красное море увеличились. В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы изучают возможности транспортировать сырую нефть перечисленных выше марок через Атлантический океан, по торговому пути, идущему через мыс Доброй Надежды на юге Африки.
Агентство S&P Global отмечает, что доля нефти, которая доставляется на азиатские НПЗ через Красное море, в целом, невелика - основная часть черного золота, импортируемая этими заводами из США, Латинской Америки и Западной Африки, перевозится именно по этому маршруту, через побережье Южной Африки. Что же касается нефти, которую закупают в странах Персидского залива, то она перевозится через Индию и Восточную Азию, а потому свободна от рисков, создаваемых хуситами в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря.
В то же время, владельцы нескольких нефтеперерабатывающих предприятий в Юго-Восточной Азии и Южной Корее, которые часто покупают в Ливии, Алжире, Казахстане и Азербайджане небольшие объемы нефти с низким содержанием серы, крайне озабочены нападениями йеменских боевиков-хуситов на корабли, проходящие через КПП Баб-эль-Мандеб.
Подавляющее большинство сырой нефти, добываемой в Западной Африке, обычно следует маршрутом через мыс Доброй Надежды. Тем не менее, предназначенные для Южной Кореи, Таиланда и Индонезии ливийские смеси El Sharara, Mesla Blend, конденсат Mellitah, а также алжирская Saharan Blend, казахстанская CPC Blend и азербайджанская Azeri Light прежде, чем достичь пунктов назначения на Дальнем Востоке, должны проследовать через Суэцкий канал и Красное море.
Как сообщают источники на тайских и южнокорейских НПЗ, чтобы устранить логистические риски при закупках в Средиземном море и Северной Африке, некоторые сорта CPC Blend, Saharan Blend и ливийской нефти могут быть переправлены в порты Западной Африки, где их перегрузят в танкеры VLCC с нигерийской и ангольской нефтью.
Помимо поиска альтернативных вариантов доставки и логистики транспортировки средиземноморской и североафриканской нефти, НПЗ Таиланда, Индонезии и Южной Кореи не исключают вариант, при котором они сократят закупки легкой малосернистой нефти из Ливии, Казахстана, Алжира и Азербайджана.
«Средиземноморские сорта составляют небольшую часть нашего сырого сланца, и их можно легко заменить другими поставщиками», — заявил рыночный аналитик индонезийской государственной компании Pertamina.
Тем временем, представители ведущего южнокорейского НПЗ SK Innovation и его дочерней транспортной компании SK Shipping заявили, что самой большой проблемой для них является резкое увеличение логистических затрат на поставки казахстанской нефти CPC Blend, вследствие чего компания будет внимательно следить за тенденцией роста поставок.
«Обычно мы покупаем ежемесячно около двух миллионов баррелей нефти Kazakh CPC Blend, - сообщил источник в SK Innovation. - Более высокие затраты на транспортировку могут серьезно повредить экономике нефтепереработки, а потому нам придется внимательно следить за интенсивностью атак боевиков-хуситов, чтобы определить их влияние на стоимость доставки».