Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 19:33

Из-за возросшего числа нападений на международные торговые суда в Красном море, которые совершают поддерживаемые Ираном йеменские хуситы, маршруты экспорта азербайджанской нефти в страны Азии и Дальнего Востока могут измениться. По данным рейтингового агентства Standard & Poor's Global, ряд нефтеперерабатывающих заводов Юго-Восточной Азии рассматривают для поставок сырой нефти из портов Средиземноморья и Северной Африки альтернативные маршруты в обход Красного моря.

Из-за рисков транспортировки на азиатские НПЗ нефти Azeri Light из порта Джейхан на средиземноморском побережье Турции, нефти CPC Blend (Казахстан) из порта Новороссийск на Черном море, нефти марок El Sharara и Saharan Blend из портов Северной Африки, сроки доставки черного золота через Суэцкий канал и Красное море увеличились. В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы изучают возможности транспортировать сырую нефть перечисленных выше марок через Атлантический океан, по торговому пути, идущему через мыс Доброй Надежды на юге Африки. Агентство S&P Global отмечает, что доля нефти, которая доставляется на азиатские НПЗ через Красное море, в целом, невелика - основная часть черного золота, импортируемая этими заводами из США, Латинской Америки и Западной Африки, перевозится именно по этому маршруту, через побережье Южной Африки. Что же касается нефти, которую закупают в странах Персидского залива, то она перевозится через Индию и Восточную Азию, а потому свободна от рисков, создаваемых хуситами в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря. В то же время, владельцы нескольких нефтеперерабатывающих предприятий в Юго-Восточной Азии и Южной Корее, которые часто покупают в Ливии, Алжире, Казахстане и Азербайджане небольшие объемы нефти с низким содержанием серы, крайне озабочены нападениями йеменских боевиков-хуситов на корабли, проходящие через КПП Баб-эль-Мандеб. Подавляющее большинство сырой нефти, добываемой в Западной Африке, обычно следует маршрутом через мыс Доброй Надежды. Тем не менее, предназначенные для Южной Кореи, Таиланда и Индонезии ливийские смеси El Sharara, Mesla Blend, конденсат Mellitah, а также алжирская Saharan Blend, казахстанская CPC Blend и азербайджанская Azeri Light прежде, чем достичь пунктов назначения на Дальнем Востоке, должны проследовать через Суэцкий канал и Красное море.