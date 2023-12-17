Украине советуют смириться с замороженным конфликтом

Некоторые даже "самые ярые" сторонники Украины на Западе сейчас говорят о необходимости для Киева "смириться с замороженным конфликтом и объявить о победе". Об этом пишет Financiаl Times.

"Мы должны перевернуть представление и сказать, что Путин потерпел неудачу", - заявил один из бывших американских чиновников.

Издание пишет, что РФ добилась "гораздо худших результатов", чем ожидали многие аналитики в начале вторжения, а Украина сохранила выход к Черному морю, отбила войска РФ от Киева и получила зеленый свет на начало переговоров о вступлении в ЕС, что должно привести к увеличению финансовой и технической помощи.