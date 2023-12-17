Израильский министр требует крови

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир раскритиковал действия правительства за ведение войны против ХАМАС. Он заявил, что Израиль должен перестать говорить с ХАМАС на "языке сделок" и начать говорить на "языке решений".

"Почему каждый день мы публикуем имена героев, убитых в секторе Газа, вместо публикаций о том, что там убиты тысячи террористов? – заявил Бен-Гвир. – И у нас нет свободы действия в применении закона о смертной казни для террористов, тогда как мы могли бы решить простое уравнение: за каждый день, когда они не возвращают ни одного заложника – следовало бы казнить очередного боевика "Нухбы" (спецподразделение боевого крыла ХАМАС "Бригады Иззад-Дина аль-Кассама", – прим. ред.).

Министр пригрозил роспуском коалиции, если операция ЦАХАЛ "не продолжится в полную силу".