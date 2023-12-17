Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:23

На днях президент Ильхам Алиев заявил, что для достижения долгосрочного мира Армении необходимо полностью отказаться от идей реванша, и эта позиция должна быть четко зафиксирована в тексте армяно-азербайджанского мирного договора. Другими словами, подписав мирный договор, Армения должна будет взять на себя обязательство ни при каких обстоятельствах не предъявлять Азербайджанской Республике территориальных претензий.

Опасения на этот счет, которые на разных уровнях высказывает официальный Баку, вовсе не беспочвенны. И хотя нынешние власти Армении заявляют, что так называемый «карабахский вопрос» и прочие территориальные претензии к Азербайджану полностью исчерпаны, парламентская оппозиция, армяно-григорианская церковь и реваншистские круги Армении, которые никак не могут смириться с «потерей» Карабаха, утверждают прямо противоположное. Не случайно официальный Эчмиадзин уже давно объявил премьер-министра Никола Пашиняна «предателем». В этой связи следует отметить последовательную позицию правительства Армении, представители которого, как утверждает ереванская газета «Факт», призывают оппозицию вообще исключить слово «реванш» из своего лексикона. «К примеру, один из представителей «Гражданского договора» заметил, что «мирное соглашение заключается в том, что реванша не будет, - пишет издание. - Но если будет реванш, то какое это мирное соглашение?». Представители правящей власти также утверждают: настаивая на реванше, эти люди задействуют необратимый механизм потери государственности.

По словам дипломатического источника газеты «Факт», азербайджанская сторона требует от армянских партнеров не только изъять из мирного диалога существительное «реванш», но и признать на государственном уровне полную нерелевантность реваншистских сил и структур, аккумулирующих и распространяющих подобные идеи. По словам того же источника, власти Армении должны в этой связи уделить особое внимание «конкретным лицам и конкретным организациям». «Все это должно быть объявлено публично и открытым текстом, причем на самом высоком уровне», - пишет «Факт». Понятно, что позиция реваншистских кругов Армении диаметрально противоположна точке зрения официального Еревана. Их представители считают, что в итоговом тексте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном ни в коем случае нельзя говорить об исключении реванша, идеи которого должны стать главной скрепой в новой национальной идеологии Армении. К примеру, архиепископ Баграт Галстанян, глава Тавушской епархии армянской Апостольской церкви, с гордостью называет себя реваншистом, подчеркивая, что «намерен оставаться им до конца своей жизни». Артак Закарян, занимавший при Серже Саргсяне пост заместителя министра обороны, а сейчас являющийся членом исполнительного органа Республиканской партии, уверен, что выход из «армянской национальной катастрофы», безусловно, есть, но для этого необходимо отказаться от «Гражданского соглашения» и его сателлитов.

«Наше государство переживает такой исторический кризис, который нуждается лишь в новом, общенациональном пробуждении, возрождении, реванше, - заявляет Закарян. - В противном случае, роковые геополитические ветры потопят лодку армянской государственности». Политтехнолог Виген Акопян также выступает против отказа от реванша, который взяло на себя правительство Армении. По его словам, требование Баку о включении в текст мирного соглашения пункта об отказе армянской стороны от реванша является «дипломатическим нонсенсом». «Я не представляю уважающего себя государства, которое могло бы подписаться под подобного рода требованиями, позволяющими противоположной стороне постоянно вмешиваться в ее внутренние дела и внешнеполитическую деятельность», - заявил армянский политтехнолог.