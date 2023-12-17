Финляндия предоставила США доступ к 15 военным базам

Соединенные Штаты подписали с Финляндией двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.



На церемонии подписания присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен и министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

По соглашению американские войска получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии, а также предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств. В качестве целей соглашения заявлены усиление кооперации военных, а также повышение эффективности НАТО.