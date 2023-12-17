Экc-cудье Махмудову вынесли суровый приговор

Как сообщает корреспондент haqqın.az, приговор был зачитан на заседании под председательством судьи Фахмина Гумбатова. Махмудов был приговорен к 9 годам лишения свободы. Свою вину он не признал и просил вынести оправдательное решение.

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего судьи Ильяса Махмудова, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении служебными полномочиями.

Отметим, что на основании материалов, поступивших из Минтруда и Госфонда соцзащиты по факту необоснованных назначений пенсий и других нарушений, связанных с незаконными постановлениями, которые были приняты от имени суда города Сумгаит, в Главном управлении по борьбе с коррупцией против Махмудова возбудили уголовное дело.

Следствием установлено, что Ильяс Махмудов в период работы судьей Сумгаитского городского суда в 2008-2019 годах брал взятки в обмен на принятие определенных решений. В частности, за указанный период обвиняемому удалось представить в соответствующие учреждения незаконные судебные документы, связанные с определением трудового стажа и инвалидности. На этом основании были незаконно выплачены пенсии на общую сумму более 243 тысяч манатов.