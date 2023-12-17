Омбудсмен Азербайджана о гранатах в ходжавендской школе

Тот факт, что в ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, неоднократно попадались мины-ловушки, импровизированные (самодельные) взрывные устройства, еще раз подтверждает террористическую политику Армении в отношении азербайджанцев. Об этом говорится в комментарии уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой в связи с обнаружением взрывного устройства-ловушки в школе, расположенной в Ходжавенде.

"Во время операций по разминированию, проводимых сотрудниками Агентства по разминированию Азербайджанской Республики, в одном из классов школы на территории села Емишджан Ходжавендского района была обнаружена ручная граната Ф-1, приведенная в боевое состояние, она была прикреплена к стулу и дверной ручке для взрыва при открытии двери.



Еще одна граната Ф-1 была установлена под письменным столом, чтобы вызвать более масштабный взрыв. Это еще раз показывает, что террор направлен именно против мирного населения. Как омбудсмен Азербайджана решительно осуждаю преступные действия Армении, сопровождающиеся грубым нарушением фундаментальных прав и свобод мирного населения, призываю международные организации жестко реагировать на подобные действия", - говорится в заявлении.