«Карабах» обыграл «Нефтчи», «Сабах» и «Сумгаит» вышли в четвертьфинал Кубка Азербайджана
Сегодня матчем «Карабах» - «Нефтчи» завершился 17-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Игра, проходившая на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Карабаха». Первый гол на 71-й минуте забил Яссин Бензиа, а второй мяч в добавленное время в ворота бакинцев отправил Хамиду Кейта.
«Карабах» набрал 38 очков и упрочил свое лидерство. Теперь чемпиона от ближайшего преследователя отделяют 9 очков.
Результаты других матчей 17-го тура: «Кяпяз» - «Сумгаит» - 1:1, «Сабаил» - «Габала» - 3:0, «Араз-Нахчыван» - «Сабах» - 2:0, «Туран-Товуз» - «Зиря» - 1:0.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 38 очков (17 матчей)
2. «Зиря» - 29 (17)
3. «Сабаил» - 26 (17)
4. «Араз-Нахчыван» - 26 (17)
5. «Нефтчи» - 25 (17)
6. «Сумгаит» - 24 (17)
7. «Сабах» - 22 (17)
8. «Туран-Товуз» - 19 (17)
9. «Кяпяз» - 14 (17)
10. «Габала» - 11 (17)
Также сегодня состоялись два матча 1/8 финала Кубка Азербайджана. В Товузе «Кяпяз» принимал «Сабах» и уступил в упорной борьбе – 3:4. В Сумгаите местная команда взяла верх над евлахским «Карваном» (3:1), выступающим в Первой лиге.
19, 20 и 21 декабря состоятся оставшиеся шесть матчей 1/8 финала.
19 декабря. «Иреван» - «Араз-Нахчыван», «Имишли» - «Габала».
20 декабря. «Сабаил» - «Шамахы», «Зиря» - «Туран-Товуз».
21 декабря. «Карабах» - МОИК, «Нефтчи» - «Гарадаг-Локбатан».
«Сабах» в четвертьфинале сыграет с победителем исторического матча «Карабах» - МОИК. Напомним, что «Карабах» эту игру проведет на стадионе в Ханкенди.
«Сумгаит» встретится на следующей стадии с сильнейшим в паре «Нефтчи» - «Гарадаг-Локбатан».