«Карабах» обыграл «Нефтчи», «Сабах» и «Сумгаит» вышли в четвертьфинал Кубка Азербайджана

Игра, проходившая на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Карабаха». Первый гол на 71-й минуте забил Яссин Бензиа, а второй мяч в добавленное время в ворота бакинцев отправил Хамиду Кейта.

«Карабах» набрал 38 очков и упрочил свое лидерство. Теперь чемпиона от ближайшего преследователя отделяют 9 очков.

Результаты других матчей 17-го тура: «Кяпяз» - «Сумгаит» - 1:1, «Сабаил» - «Габала» - 3:0, «Араз-Нахчыван» - «Сабах» - 2:0, «Туран-Товуз» - «Зиря» - 1:0.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 38 очков (17 матчей)

2. «Зиря» - 29 (17)

3. «Сабаил» - 26 (17)

4. «Араз-Нахчыван» - 26 (17)

5. «Нефтчи» - 25 (17)

6. «Сумгаит» - 24 (17)

7. «Сабах» - 22 (17)

8. «Туран-Товуз» - 19 (17)

9. «Кяпяз» - 14 (17)

10. «Габала» - 11 (17)

Также сегодня состоялись два матча 1/8 финала Кубка Азербайджана. В Товузе «Кяпяз» принимал «Сабах» и уступил в упорной борьбе – 3:4. В Сумгаите местная команда взяла верх над евлахским «Карваном» (3:1), выступающим в Первой лиге.

19, 20 и 21 декабря состоятся оставшиеся шесть матчей 1/8 финала.

19 декабря. «Иреван» - «Араз-Нахчыван», «Имишли» - «Габала».

20 декабря. «Сабаил» - «Шамахы», «Зиря» - «Туран-Товуз».

21 декабря. «Карабах» - МОИК, «Нефтчи» - «Гарадаг-Локбатан».

«Сабах» в четвертьфинале сыграет с победителем исторического матча «Карабах» - МОИК. Напомним, что «Карабах» эту игру проведет на стадионе в Ханкенди.

«Сумгаит» встретится на следующей стадии с сильнейшим в паре «Нефтчи» - «Гарадаг-Локбатан».