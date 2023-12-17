Папа Римский разрешил благословлять однополые пары, но не венчать их

Ватикан разрешил священникам благословлять однополые пары, но не проводить для них венчания или какие-либо брачные обряды. Декларацию "Fiducia supplicans" с таким нововведением издала Дикастерия вероучения, а Папа Римский Франциск утвердил ее, сообщает Vatican News.



В декларации отмечается, что доктрина церкви в отношении браков не меняется и возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков. Кроме того, такое благословение не должно чем бы то ни было напоминать обряд венчания.

"Когда два человека просят благословения, даже если их супружеское положение является "нерегулярным", рукоположенный священнослужитель может дать согласие. Однако этот жест пастырского благословения не должен содержать каких-либо элементов, отдаленно напоминающих обряд венчания", – говорится в сообщении.