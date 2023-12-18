Ашуров поплатился за распускание рук

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу жителя Баку Самира Ашурова, обвиняемого в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

По информации haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева был зачитан приговор Ашурову. Согласно вердикту, Ашурова лишили свободы на шесть с половиной лет.

Напомним, Самир Ашуров был задержан за инцидент, произошедший 19 апреля прошлого года в Баку. В ходе личного конфликта он нанес ножевое ранение Эльшану Набиеву, уроженцу города Шеки. Ашурову были предъявлены обвинения по статьям 126.2.4 и 221.3 УК Азербайджана

Также стоит отметить, что Самир Ашуров, известный как политический активист, был депортирован из Германии 29 марта прошлого года.