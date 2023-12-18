Кирби: США помогут Украине в последний раз

Соединенные Штаты намерены в декабре предоставить еще один пакет военной помощи Украине. Однако он может оказаться последним. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«США все еще планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи в конце этого месяца. Но он может оказаться последним, пока Конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств», - заявил он.

Кирби отметил, что после этого у Белого дома больше не будет полномочий на пополнение запасов.