Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 18 декабря 2023, 23:22

Согласно статистическим отчётам, 2023 год заканчивается для экономики Азербайджана разнонаправленными тенденциями. Зафиксирован рост средних доходов населения, удалось также сдержать в пределах 10 процентов темпы инфляции. При этом, рост импорта в потребительском секторе подтверждает устойчивое состояние среднего класса (увеличение числа покупок автомобилей, холодильников, дорогих часов), хотя может оказаться и признаком "параллельного импорта" в Россию.

Держимся и немного растем Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2023 года оказались на 12,8 процентов выше аналогичных показателей 2022 года. В среднем доход на душу населения в Азербайджане составил 6 тысяч 917,1 маната. Понятно, что прибавка не столь уж велика, и почувствовать ее может не каждый семейный бюджет. Но, тем не менее, это - индикатор в целом позитивного состояния дел по стране. Безусловно, состояние семейных бюджетов укрепит индексация в среднем на 11 процентов всех трудовых пенсий в Азербайджане, в том числе, пенсий военнослужащих, которая вступает в силу с января 2024 года. Это особенно важно, если учесть, что ранее около ста тысяч пенсий не индексировались вообще. Неприятной частью статистки, которую мы наблюдаем на ценниках в магазинах, по-прежнему остается инфляция. В Азербайджане она, среди прочих причин, подстегивается ростом инфляции в России и Турции. Тем не менее, согласно официальным отчётам правительства, среднегодовую инфляцию удалось удержать на уровне 9,4 процента, не доводя ее до двузначных величин.

С другой стороны, если исходить из выводов ведущих теоретиков, высокая инфляция в чем-то даже благо. Ключевой момент кейнсианства (макроэкономическое течение, сложившееся, как реакция на Великую депрессию 1929 года в США – ред.) заключается во взаимосвязи между инфляцией и реальным ВВП: чем выше первый показатель, тем больше рост второго. Именно к такому выводу пришли в 1979 году будущие Нобелевские лауреаты Роберт Лукас и Томас Сарджент в работе "Посткейнсианская макроэкономика". Поэтому следует брать в расчет, что серьезное подавление инфляции в Азербайджане может отчасти привести к торможению, а то и остановке экономического роста. Средний класс: в среднем по палате Опять-таки, в целом, если судить по вкладам в азербайджанских банках, в среднем классе Азербайджана чувствуется позитивная динамика. По данным на конец сентября 2023 года, банковские вклады населения (включая средства физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) выросли на 8,2 процента - до 12 миллиардов 705,47 миллиона манатов. Также интенсивно развивается сравнительно новая для банков страны тенденция - появление клиентов и держателей депозитов из России. За тот же период объем банковских вкладов нерезидентов составил 1 миллиард 300,58 миллиона манатов (рост на 10,8 процента). Отчасти, за счёт туристов и притока внешнего частного бизнеса расширяется потребительский сектор дорогостоящих товаров. В частности, зафиксирован рост импорта дорогих мобильных телефонов. Кроме того, в январе-октябре 2023 года импорт часов из Швейцарии вырос в денежном выражении на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 10 миллионов швейцарских франков (10,3 миллиона евро). Следует уточнить, что дорогие часы - один из основных видов подарков на дни рождения и прочие торжества, а потому в Азербайджане этот сегмент постоянно расширяется.

За немецким автопромом Показательно, что все последние годы в Азербайджане стабильно растет ввоз автотранспортных средств. В отличие от грузинских предпринимателей, освоивших этот бизнес для дальнейшей перепродажи в Россию, азербайджанский импорт, преимущественно, остаётся в стране. Если судить по этому индикатору, то дела у нашего среднего класса идут вполне стабильно. В январе-октябре 2023 года ввоз автомобилей из Германии в Азербайджан увеличился на 23,6 процента, составив, примерно, 2,2 тысячи единиц. В денежном выражении поставки за отчетный период выросли на 49 процентов, дойдя до 108,3 миллиона евро. Кроме того, одним из основных поставщиков автомобилей в Азербайджан стала Чехия, увеличившая в январе-октябре ввоз своей продукции по сравнению с прошлым годом на 60,9 процента (в общей сложности 750 транспортных средств, большинство из которых - новые автомобили). Рост экспорта из Чехии связан еще и с тем, что, помимо завода Skoda, в этой стране сосредоточенно множество сборочных производств немецких автоконцернов. Показательно, что азербайджанцы, следуя техническим и экологическим нововведениям Евросоюза, стали активнее пересаживаться на гибридные автомобили. Из той ж Чехии поток новых бензиново-электрических гибридных машин вырос в 3,9 раза - до 183 автомобилей. В денежном выражении поставки транспортных средств чешского производства увеличились в 4 раза, достигнув отметки 4 миллиона евро.

В январе-октябре 2023 года импорт из Германии бывших в употреблении бензиново-электрических гибридов вырос на 66,4 процента – примерно, до 190 единиц. В стоимостном выражении поставки увеличились на 54,3 процента до 9,5 миллиона евро. Здесь стоит обратить внимание на рост производства автомобилей в самом Азербайджане - в январе-ноябре 2023 году их производство составило 3,079 единиц, что на 69,9 процента (!) больше показателя прошлого года. В принципе, стоит посмотреть на статистику продаж, чтобы понять, насколько они востребованы. Впрочем, понятно, что себе в убыток автопредприятия в Гяндже работать не будут. Лучше в разводе или в семье? Один из наиболее тревожных показателей состояния общества с точки зрения государства — это количество разводов. При этом, данную статистику трудно привязать к какой-то отдельно взятой проблеме. Причиной могут быть как эмансипация женщин, укрепление их самостоятельности, благодаря росту зарплаты и доходов, способность содержать детей в одиночку, так и ранние браки, характерные для азербайджанского уклада жизни. В любом случае, в Азербайджане наметилась тенденция к «замораживанию» процесса создания семьи. Молодежь чего-то ждёт, предпочитая не рисковать. Немало и таких, кто, уже построив семью и заведя детей, решил пойти «по второму кругу»… В январе-августе 2023 года по стране было зарегистрировано 33,836 браков (в сравнении с январем-августом 2022 годом спад на 16 процентов), а также 14,544 разводов (рост на 40 процентов).