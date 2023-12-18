F-16 в обмен на одобрение

Госдепартамент США не возражает против продажи Турции самолетов F-16, однако напоминает, что в Конгрессе увязывают этот вопрос с одобрением Анкарой вступления Швеции в НАТО, заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.

"Мы, со своей стороны, поддерживаем продажу Турции F-16. Но в Конгрессе есть люди, которые решили, что продажа будет возможна лишь в случае одобрения Турцией вступления Швеции в НАТО", - сказал он на брифинге.

"И мы призываем Турцию сделать это как можно быстрее", - добавил Миллер.