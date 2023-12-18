Государственное агентство медстрахования Азербайджана обеспокоено!

К сожалению, в некоторых случаях представители СМИ, не проводя полное исследование вопроса, публикуют неуточненную информацию, что может вызвать замешательство в обществе и сомнения в работе ответственных организаций.

В некоторых случаях люди пытаются собрать финансовую помощь, вместо того чтобы воспользоваться бесплатными медицинскими услугами, предоставляемыми обязательным медицинским страхованием в государственных медицинских учреждениях.

Через различные информационные порталы и социальные сети зафиксирован сбор средств среди населения в целях решения проблем, связанных со здоровьем отдельных лиц. Об этом говорится в заявлении Государственного агентства обязательного медицинского страхования Азербайджана.

Госагентство призывает представителей СМИ и граждан сообщать о подобных случаях в Государственное агентство обязательного медицинского страхования. Граждане могут обращаться в Госагентство через Колл-центр «1542» Агентства, официальный веб-сайт организации через разделы «Заказать звонок» и «Электронное обращение», а также по электронной почте [email protected].

Каждое обращение будет внимательно рассмотрено, предоставлен ответ в соответствии с действующим законодательством. Если необходимая медицинская услуга входит в страховой пакет, она будет предоставлена гражданину бесплатно.

С целью расследования подобных случаев Агентство неоднократно устанавливало контакты с лицами, собирающими помощь, и информировало их о возможности бесплатного получения медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Во многих случаях граждане необоснованно отказывались от предложенной медицинской помощи.

Госагентство напоминает, что страховой пакет обязательного медицинского страхования предоставляет бесплатно 3315 медицинских услуг. Среди них - стационарное лечение широко распространенных в стране заболеваний, несущих высокий риск инвалидности и смерти. В этот перечень входят такие медицинские процедуры, как трансплантация костного мозга, почек и печени, замена и ремонт клапанов сердца, хирургическое вмешательство по врожденным порокам сердца, эндоваскулярные операции с минимальной инвазией, операции на мозге и его оболочках, удаление доброкачественных опухолей мозга, эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, а также операции по замене локтевых и плечевых суставов и многое другое.

Для получения бесплатных медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования граждане могут обратиться в любое государственное медицинское учреждение, подведомственное Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), а также в 9 научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.