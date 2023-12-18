Галант анонсировал новый этап операции в Газе

По его словам, местное население, скорее всего, сможет сначала вернуться на север Газы, который был самым населенным районом средиземноморского анклава до вторжения Израиля в ответ на атаки ХАМАС 7 октября.

Израиль будет постепенно переходить к следующей фазе операций в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

При этом Галант не назвал сроки перехода к новому этапу операции.

Большинство жителей северной части Газы последовали указаниям Израиля эвакуироваться на юг, где военные регулярно приказывают людям двигаться дальше на фоне непрекращающихся воздушных ударов и перестрелок с боевиками исламистской группировки.

"Скоро мы сможем различать разные районы Газы. В каждом районе, где мы выполним свою миссию, мы сможем постепенно перейти к следующему этапу и начать работу по возвращению местного населения. Это означает, что на севере это может быть достигнуто быстрее, чем на юге", - заявил Галант.