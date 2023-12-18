Галант анонсировал новый этап операции в Газе
Израиль будет постепенно переходить к следующей фазе операций в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
По его словам, местное население, скорее всего, сможет сначала вернуться на север Газы, который был самым населенным районом средиземноморского анклава до вторжения Израиля в ответ на атаки ХАМАС 7 октября.
При этом Галант не назвал сроки перехода к новому этапу операции.
Большинство жителей северной части Газы последовали указаниям Израиля эвакуироваться на юг, где военные регулярно приказывают людям двигаться дальше на фоне непрекращающихся воздушных ударов и перестрелок с боевиками исламистской группировки.
"Скоро мы сможем различать разные районы Газы. В каждом районе, где мы выполним свою миссию, мы сможем постепенно перейти к следующему этапу и начать работу по возвращению местного населения. Это означает, что на севере это может быть достигнуто быстрее, чем на юге", - заявил Галант.