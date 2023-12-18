Германия против полного прекращения огня в Газе

Германия не поддерживает немедленное и полное прекращение огня, поскольку считает, что это не остановит ХАМАС, операцию против которого проводит Израиль. Об этом на брифинге заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

Он отметил, что Израиль должен продолжать защищаться от террора ХАМАС и «Хезболлы» с соблюдением международного гуманитарного права, ведь ХАМАС ежедневно атакует Израиль и обещает, что не прекратит это делать, пока не уничтожит Еврейское государство.

«Мы против требований полного и немедленного прекращения огня», – сказал Вагнер.