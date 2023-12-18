Военно-воздушные силы (ВВС) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне, 17 декабря, совершили шесть ударов по сирийским объектам в окрестностях Дамаска. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля, действуя со стороны Голанских высот, без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар шестью управляемыми авиационными бомбами по объектам в окрестностях города Дамаск», — рассказал он.

Помимо этого, Кулить подчеркнул, что после ударов ЦАХАЛ двое сирийских военных получили ранения.