Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:08

Не только в российской армии, но и в вооруженных силах многих других стран подразделения морской пехоты относятся к элитным. Служить в них почетно, близкие и родственники солдат и офицеров испытывают за них гордость. Война в Украине отняла эту возможность у российских морских пехотинцев, хотя начальство еще пытается соблюдать ритуалы. Журналисты Би-би-си и издания «Медиазона» провели расследование о потерях в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. В расположении части в Приморье как раз недавно был заложен памятный камень на месте будущей аллеи в память о погибших в Украине сослуживцах.

Только в открытой печати и по публикациям в соцсетях удалось точно установить имена 234 погибших военнослужащих. За десять лет войны в Чечне подразделение потеряло в четыре раза больше. В Украине погибли как минимум 18 офицеров. Однако далеко не все имена «груза двести» публиковались, поэтому расследователи прошлись по местным кладбищам. Возле могил нередко стояли флаги 155-й бригады. Количество упомянутых в открытых источниках и похороненных «по-тихому» соотносится приблизительно как один к одному, потому потери бригады можно смело умножать вдвое - до примерно 470 человек. На ряде военных захоронений не было указаний на принадлежность к морпехам, поэтому их в общем количестве не учитывали, хотя и такую вероятность исключать нельзя. Соотношение тяжелораненых к погибшим по статистике составляет коэффициент в 1,7 – 2 раза, что увеличивает число безвозвратных потерь до приблизительно 940 человек. Сюда следует добавить и 42 пропавших без вести, имена которых стали известны. Вероятно, есть и другие. Таким образом, из бригады штатной численностью в три тысячи человек половина в результате боев в Украине была убита и покалечена.