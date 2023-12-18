Судьба российской морской пехоты: умереть ни за что резонансное расследование
Не только в российской армии, но и в вооруженных силах многих других стран подразделения морской пехоты относятся к элитным. Служить в них почетно, близкие и родственники солдат и офицеров испытывают за них гордость. Война в Украине отняла эту возможность у российских морских пехотинцев, хотя начальство еще пытается соблюдать ритуалы.
Журналисты Би-би-си и издания «Медиазона» провели расследование о потерях в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.
В расположении части в Приморье как раз недавно был заложен памятный камень на месте будущей аллеи в память о погибших в Украине сослуживцах.
Только в открытой печати и по публикациям в соцсетях удалось точно установить имена 234 погибших военнослужащих. За десять лет войны в Чечне подразделение потеряло в четыре раза больше. В Украине погибли как минимум 18 офицеров.
Однако далеко не все имена «груза двести» публиковались, поэтому расследователи прошлись по местным кладбищам. Возле могил нередко стояли флаги 155-й бригады. Количество упомянутых в открытых источниках и похороненных «по-тихому» соотносится приблизительно как один к одному, потому потери бригады можно смело умножать вдвое - до примерно 470 человек. На ряде военных захоронений не было указаний на принадлежность к морпехам, поэтому их в общем количестве не учитывали, хотя и такую вероятность исключать нельзя.
Соотношение тяжелораненых к погибшим по статистике составляет коэффициент в 1,7 – 2 раза, что увеличивает число безвозвратных потерь до приблизительно 940 человек. Сюда следует добавить и 42 пропавших без вести, имена которых стали известны. Вероятно, есть и другие.
Таким образом, из бригады штатной численностью в три тысячи человек половина в результате боев в Украине была убита и покалечена.
Морские пехотинцы 155-й бригады воевали в Украине с первых дней войны, в частности, пытались штурмовать Киев с севера. Имелось подозрение, что они принимали участие в расправах над мирными жителями Бучи. Тогда же были понесены первые потери. Но настоящий разгром бригады случился под Угледаром, где только в ноябре 2022 года подтверждена гибель 57 морпехов и пленение девяти. Сейчас подразделение, неоднократно получавшее подкрепление, стоит на позициях там же, под Угледаром.
Бригада давно растеряла свою элитность: и по причине высоких невосполнимых потерь (подтверждена смерть комбата, двух замкомбатов и пятерых командиров рот), и из-за использования в качестве обычного расходного окопного материала, и из-за привлечения в состав слабо подготовленных мобилизованных. Больше того, дошло до включения в штат «элиты» заключенных, которых используют по вагнеровскому стандарту: для «мясных» прорывов. Видимо, чтобы экономить «настоящих» морских пехотинцев.
О качестве подразделения красноречиво свидетельствует последняя по времени известная информация о гибели военнослужащего 155-й бригады. Им оказался 46-летний доброволец Денис Иванов: явно не бравый спортивный молодец, отличник боевой подготовки. И он точно не последний. Многие не уйдут из Украины живыми. Не стоило и приходить.