Глава ЦРУ обсудит судьбу израильских заложников

Глава ЦРУ Уильям Бернс встретится в Варшаве с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и главой израильского шпионского агентства Моссад, чтобы обсудить возможную новую сделку по освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, пишет Reuters.

В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, подтвердил, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. В частности, после того как источник сообщил, что глава разведки Израиля встретился с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте.

Источник, осведомленный в этом вопросе, сообщил, что глава Моссада Давид Барнеа встретился с Аль Тани в Европе в пятницу вечером, 15 декабря.