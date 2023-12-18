Кандидат в президенты Азербайджана: «После ухода Джахангира Аскерова в AZAL начались важные реформы»

По словам депутата, преобразования коснулись цен на авиабилеты, сказались на большем разнообразии авиамаршрутов, затронули ряд других важных моментов в работе авиакомпании.

Как заявил председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, кандидат в президенты Азербайджана Фазиль Мустафа, после того, как Джахангир Аскеров покинул пост руководителя авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), в работе национального авиаперевозчика были проведены важные реформы.

«Мы часто выражаем недовольство услугами AZAL, - заметил Фазиль Мустафа. – Но в то ж время следует признать, что положительные шаги в работе нашего национального авиаперевозчика есть, и в этом безусловная заслуга нового руководства AZAL. На встречах с представителями общественности и депутатами Милли Меджлиса руководство авиакомпании выразило решимость продолжить реформы. И мы видим, как курс на обновление работы национального авиаперевозчика подтверждается его реальными делами».

Депутат выразил надежду, что положительные тенденции в преобразовании AZAL, в адрес которой раньше звучало немало нареканий, будут продолжены.

«Очень важно, - отметил Фазиль Мустафа, - что в условиях закрытых сухопутных границ руководство АZAL с пониманием относится к нуждам рядовых граждан страны. Крайне необходимо, чтобы «Азербайджанские Авиалинии» предприняли все необходимые меры, чтобы помочь в решении проблем людям, связанным с услугами авиаперевозчика. Это касается обеспечения оптимальных условий для гражданских авиаперевозок AZAL. Нет сомнений в том, что продолжение позитивных перемен в работе национального авиаперевозчика Азербайджанской Республики лишь повысит доверие к нему со стороны граждан нашей страны».