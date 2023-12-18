Германия согласилась отправить тысячи военных к российской границе. Бригада из примерно 4800 солдат, дислоцированная вдоль литовско-российской границы, будет боеспособной в 2027 году.

Как сообщает Sky News, соглашение между Германией и Литвой ознаменует первую постоянную дислокацию немецких войск со времен Второй мировой войны.

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил «историческое» соглашение с размещением союзных сил в Западной Германии для защиты Западной Европы в случае нападения СССР во время холодной войны.

«Этот фланг теперь двинулся на восток, и это обязанность Германии защищать его», - сказал Писториус.

Большинство личного состава передислоцируют к российской границе в 2025 и 2026 годах. Военным и их семьям предложат «привлекательные условия службы», в частности немецкоязычные школы и жилье.

«Скорость проекта ясно показывает, что Германия поняла новую реальность безопасности», - добавил он.