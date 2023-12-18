В Петербурге предложили открыть улицу Пригожина

Сторонники погибшего лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обратились к губернатору Санкт-Петербурга с инициативой переименовать одну из улиц города в честь покойного.

В письме, составленном от имени благотворительного фонда «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», связанного с ЧВК, также содержится просьба установить памятник и мемориальную табличку.

Организация отмечает, что в ноябре прошлого года ООО «Бар Сервис» обратилось к комитету по культуре Северной столицы с запросом разместить мемориальную табличку на фасаде бывшего офиса Пригожина на набережной Лейтенанта Шмидта. Однако запрос был отклонен в начале декабря.

Кроме того, фонд предложил варианты улиц для переименования в честь основателя «Вагнера», но эта инициатива также не нашла поддержки со стороны городских властей.

В связи с отсутствием реакции со стороны комитета по культуре представители фонда обратились к губернатору Петербурга с призывом оказать содействие в решении данного вопроса. Они также запросили главу города поручить комитету по градостроительству и архитектуре предложить места для установки памятника Пригожину.