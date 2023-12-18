Бренд Xpeng, основанный в 2014 году, является производителем электромобилей премиального сегмента. Компания, которая внедряет инновации с первого дня своего основания, продолжает утверждать себя лидером в развитии интеллектуальной мобильности с интегрированным интернетом и технологией Al.

Отметим, что в 2022 году компания XPENG разработала первый в мире электрический летающий автомобиль. Этот проект показывает, что автомобили - не только транспортное средство, но и шаг к технологическим инновациям и устойчивому будущему.

Компания ООО SR GroupCo, которая занимается дистрибуцией ряда различных брендов, в последние годы осуществляет импорт премиальных марок электромобилей, которые вызывают большой интерес как в Азербайджане, так и во всем мире. В нашей стране бренд представлен моделями P7 и G9.

Руководитель автомобильного сектора компании ООО SR GroupCo Тогрул Пашаев в интервью отметил: «Бренд XPENG мы вывели на рынок с нашим слоганом «Управляй будущим». Мы готовы предложить нашим клиентам лучшие автомобили и качественное обслуживание, основанное на передовых технологиях и высоких стандартах качества. Полностью электрический бренд Xpeng, принадлежащий к премиум-сегменту, несомненно, полюбится в нашей стране за очень короткие сроки. Нас очень радует количество гостей, посетивших наш автомобильный салон XPENG со дня его открытия. Я считаю, что мы успешно представили на рынке ряд избранных автомобильных брендов».